Câmara Municipal: 18 indicações estão na pauta desta segunda-feira, (13)

A terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Pinhão desta segunda-feira, 13 de março, promete ser outra sessão longa. Só indicações dos vereadores para serem discutidas e votadas são 18. Além dos projetos de Resolução do Legislativo que altera o plano de carreira e reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal, que foi bastante debatido na semana anterior, o projeto do executivo que cria o cargo em comissão de assessor jurídico especial do gabinete do prefeito, também muito debatido, e teve cinco votos contra na primeira votação, o que cria o REFIP 201 e o de abertura de crédito adicional por cancelamento no orçamento no valor de R$ 48 mil reais. Todos em segunda discussão e votação.

A sessão tem inicio às 19 horas no Plenário Mario Evaldo Morski.

Confira a pauta divulgada pelo legislativo:

PAUTA SESSAO13032017000