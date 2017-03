ESTAÇÃO METEOROLÓGICA PODE MONITORAR LAVOURAS

Informe Publicitário: Você, produtor, já imaginou ter uma estação meteorológica que funciona com energia solar e que transmite a situação da lavoura 24h por dia? É o que promete a EMI – Estação Meteorológica Inteligente, desenvolvida por paranaenses e apresentada na 2º Fecom – Feira de Negócios Cocatrel/Minasul, realizada de 07 a 09 de março em Três Pontas/MG.

A EMI é uma estação meteorológica que funciona com energia solar e mantém o produtor informado, 24h, sobre a situação da lavoura. Para isso, ela tem sensores que quantificam, por exemplo, a umidade do ar e do solo, temperatura, incidência solar, direção e velocidade do vento, quantidade de chuva. Informações que chegam ao produtor de uma forma inteligente.

Os dados coletados pela estação são transmitidos por GSM (sinal de celular), em tempo real, a cada 15 segundos, para a plataforma online, e poderão ser acessados através de um aplicativo instalado no computador, tablet e/ou smartphone. Além das informações, a estação disponibiliza dicas inteligentes para auxiliar o produtor nas decisões mais eficientes para a sua lavoura.

Como é uma estação independente, funciona com painel solar e bateria interna, o produtor pode posicioná-la em qualquer local da propriedade, já que não necessita de energia elétrica.

A estação meteorológica pode funcionar com sinal de celular ou de satélite e custa R$3.000,00 (três mil reais).

A EMI é uma grande aliada do produtor, pois faz o monitoramento climático da lavoura e ajuda na tomada de decisões.

Para obter mais informações, você pode entrar em contato pela página https://www.facebook.com/grupofoxagro/