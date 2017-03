UFPR oferece matrizes para enxertos em mudas de araucária

Serão oferecidos ramos suficientes para 500 enxertos, ao preço de um real por centímetro de material, e um manual com o passo-a-passo da enxertia

A Universidade Federal do Paraná vai disponibilizar a partir da próxima semana ramos de matrizes selecionadas para serem enxertadas em mudas de araucária. Serão oferecidos ramos suficientes para 500 enxertos, ao preço de um real por centímetro de material. Todos vieram de um jardim clonal com mais de 200 árvores, localizado na Fazenda Experimental do Canguiri, pertencente à UFPR. Os enxertos são de dois tipos: Caiová, com produção de pinhões mais graúdos, e de pinheiros clonados altamente produtivos. Será fornecido gratuitamente um manual que ensina passo a passo o processo de enxertia, que é fundamental para garantir que a árvore possa produzir pinhões.

O professor Flávio Zanette, responsável pelo projeto de preservação da araucária na UFPR, explica que os ramos devem ser enxertados em mudas já plantadas, com cerca de 70 cm a um metro de altura, ou um ano e meio de plantio. Março é um mês favorável para a enxertia, devido ao clima ameno. “Nós fornecemos a técnica e o material selecionado, fruto de décadas de pesquisas. Quem recebe aprende a fazer por si mesmo o enxerto e pode acompanhar o desenvolvimento da planta. Isso contribui para multiplicar o conhecimento, que é um dos objetivos do nosso trabalho”, diz ele.

Interessados devem reservar o material pelo e-mail flazan@ufpr.br. Informações: (41) 99963-0565. Através do e-mail serão agendados a data e horário de entrega dos ramos.

Fonte: Informativo da Superintendência de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná