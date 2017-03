FATOS 20 Anos: Uma história que conta muitas histórias

Nada acontece por acaso e nada se faz sem muito trabalho, e assim é a história do Fatos do Iguaçu. Sim, incrível, mas já se passaram vinte anos desde que o senhor Oldemar Hoffmeister disse pro Naor Coelho: “por que você não faz um jornal pra Reserva do Iguaçu?” E quinze dias depois circulava o primeiro exemplar do Folha do Iguaçu. É, o Fatos do Iguaçu nasceu com muito orgulho em Reserva do Iguaçu e com esse nome, mas por circunstâncias adversas, no dia 16 de maio de 1997 circulava em Reserva do Iguaçu e em Pinhão, o primeiro exemplar do Fatos do Iguaçu, que chegou devagarinho, de mansinho, com jeito de quem não queria muita coisa e foi fincando raízes e hoje está ai, completando 20 anos.

Vinte anos de trabalho, em busca da noticias, dos fatos reais e de participação ativa nos momentos relevantes das cidades, porque além de registrar o momento, participou, questionou, abriu espaço para os debates com mesas redondas que discutiram diversos temas, com homenagens às mulheres e homens, projeto envolvendo as escolas com o “Leitura em Ação”, enquetes, pesquisa eleitoral e muito mais.

Claro, sempre atento aos acontecimentos e à evolução dos tempos, e os tempos exigiram e veio esse canal a mais de comunicação – o Fatos Online, noticias rápidas, no instante que o fato acontece, mas sempre com muita responsabilidade, com a verificação do que é real, porque mais que dar o furo da noticia a preocupação é dar a noticia correta, a informação precisa.

No Fatos Online tem a TV Fatos, que está sempre pronta a registrar os acontecimentos, a ser um espaço aberto para a população para debater e fazer entrevistas que abordem temas importantes para os pinhãoenses e reservenses .

A TV Fatos, que já teve o programa da Neusinha contando os causos e historias peculiares do nosso povo, o programa Musica & Cia apresentado por Elvino Santos e o programa de entrevistas Sem Edição.

Hummmm, recordar é mais que reviver e ver de onde se veio, é voltar às raízes e buscar novas energias para alçar novos vôos e nessa web de ir revivendo e aprimorando, você, internauta, ao longo de 2017 vai poder ver e ler ou rever e reler aqui no nosso site as publicações do Fatos do Iguaçu, as editorias Nossa Gente, Nosso Interior, Charges que marcaram época, reportagens que chocaram, alegraram, registraram conquistas.

Como você internauta é a razão de todo nosso trabalho e busca pelas noticias, caso queira reviver, rever, reler alguma charge, noticias, fique à vontade para nos pedir, porque na festa dos 20 anos do Fatos do Iguaçu vocês são os grandes homenageados.