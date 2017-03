Rapaz morre no Guarapuavinha vitima de arma de fogo

O Posto de Bombeiro Comunitário de Pinhão entrou em contato com o 4º Pelotão da Polícia Militar nesta quinta-feira, 2 de março, informando que foi acionado para socorrer uma vítima de arma de fogo na comunidade de Guarapuavinha. No local os policiais se depararam com o corpo, já sem vida, de Ismael Ianques, ao seu lado uma espingarda calibre 28 sem numeração e sem marca.

Sua mãe relatou que era próximo das 12 horas quando ouviu disparo de arma de fogo, solicitou ao irmão da vítima Silvio Cezar Ianques que fosse averiguar. Este contou que encontrou seu irmão caído na mata e a espingarda presa em uma cerca de arame farpado.

Carregou o ferido para a residência de sua mãe, juntamente com a arma, no intuito de prestar socorro. Relatou que seu irmão costumava sair caçar na mata próxima, e que a espingarda pertencia à vítima. Diante dos fatos foi isolado o local e acionada a Polícia Criminalística juntamente com o IML.