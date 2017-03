PRF registra um motorista bêbado a cada 50 minutos durante o Carnaval no Paraná

Em seis dias de operação, agentes da PRF flagraram 14,5 mil casos de excesso de velocidade e 845 ultrapassagens proibidas

Mais de 14.500 veículos acima do limite máximo de velocidade, 173 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas e 843 manobras de ultrapassagens proibidas. Este é o balanço das ações prioritárias de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao longo de seis dias de Operação Carnaval no Paraná.

Com um saldo de 20 mortos, 196 feridos e 192 acidentes atendidos no estado, a operação da PRF começou na última sexta-feira (24) e foi concluída no final da noite de ontem (1).

O total de mortes mais do que dobrou em relação ao mesmo feriado do ano passado, quando oito pessoas haviam morrido em rodovias federais do Paraná. Mas ficou abaixo do Carnaval de 2014, que teve 26 mortes. Já os números de feridos e de acidentes ficaram bem próximos aos de 2016.

Entre as principais causas dos acidentes com mortes no Carnaval deste ano estão ultrapassagens indevidas, desobediência à sinalização, sono, desatenção e negligência.

Oito das 20 mortes ocorreram em colisões frontais. Treze aconteceram à noite ou de madrugada. Com exceção de uma, todas foram registradas com pista seca.

Três pedestres morreram atropelados, entre eles uma andarilha que estava grávida, atingida por um carro às 23h30 de ontem (1) na BR-376, em Mauá da Serra.



O acidente mais grave ocorreu na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, na madrugada de sábado (25). Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal. Um dos veículos envolvidos fez uma ultrapassagem em local proibido. No carro, com cinco lugares, havia seis pessoas, entre elas uma criança de três anos, socorrida com lesões graves.

Outros três homens morreram na madrugada de sexta-feira (24) em Nova Esperança. Eles estavam na cabine de um caminhão que tombou após o veículo atingir uma roda que estava abandonada sobre a pista. A roda provavelmente era um estepe de outro caminhão, que não foi identificado. Por provável negligência, o objeto caiu e ficou sobre o asfalto, na faixa da direita.

No Carnaval deste ano, a PRF registrou ainda 106 casos de crianças transportadas sem a cadeirinha ou outro equipamento de retenção adequado à idade. E 228 veículos foram recolhidos aos pátios da instituição, por diferentes irregularidades.

Ações de fiscalização da PRF durante o Carnaval no Paraná:

– 173 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas;

– 845 autuações por ultrapassagens proibidas;

– 14.508 imagens de radar portátil (veículos acima da velocidade máxima permitida);

– 106 crianças sem cadeirinha;

– 228 veículos recolhidos, por diferentes irregularidades.

Mortes, feridos e acidentes na Operação Carnaval 2017:

– 20 mortos;

– 196 feridos;

– 192 acidentes;

– 43 acidentes graves (com mortos ou feridos com lesões graves).

Fonte: PRF