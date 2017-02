Carnaval, a festa da “alegria”

Para começar, acho ridículo nosso país ser conhecido como “o país do carnaval”. Sinceramente, preferia que fosse reconhecido como “o país zero corrupção” ou ainda “o país da educação”, enfim, ser tachado como “o país do carnaval” é muito pequeno. O carnaval brasileiro atrai turistas de vários lugares do mundo, são dias de muita festa, “pegação”, bebedeira e outros. Muitos defendem que o carnaval demonstra a alegria do brasileiro, que mesmo passando por uma crise sem precedentes, consegue fazer uma festa bonita. Pois bem, no atual momento, a festa do carnaval, é uma ilusão, uma falsa alegria, que dura apenas alguns instantes. O povo mesmo, não está no carnaval do Rio de Janeiro, ou São Paulo, pois ali estão aqueles que não representam a maioria do povo brasileiro. Ali, estão pessoas que gastam fortunas por uma fantasia, por um camarote, enquanto que, a maioria está lutando, batalhando pelo pão de cada dia, outros lutando por um emprego. O carnaval não representa o Brasil e creio que o carnaval vem para mudar o foco, trazer um pouco de alegria a um povo sofrido; mas até ali tem corrupção. Concordo que o povo precisa de alegria, mas não uma alegria que acaba depois da festa, não uma alegria que dura apenas alguns dias. Jesus deixou claro no Evangelho de João 15.11 que seu propósito era que a nossa alegria fosse completa. A alegria que encontramos, Naquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida, não acaba depois da festa, não dura apenas alguns dias, a alegria que encontramos em Cristo Jesus coexiste inclusive com as dificuldades que, as vezes, temos que passar. Que a alegria de Cristo Jesus seja derramada sobre nosso país, e que Deus tenha misericórdia de nossa nação, e que de fato possamos experimentar de alegria verdadeira, e não uma alegria que tem a duração do carnaval.

Rev Sandro – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão