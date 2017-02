Rodovias estaduais terão mais policiamento durante feriado de Carnaval

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificará as atividades nos mais de 12 mil km de rodovias estaduais devido ao aumento no fluxo de pessoas que seguem para o litoral e interior do estado durante o feriado prolongado de Carnaval. As ações iniciam-se às 14 horas de sexta-feira (24/02) e seguem até às 12 horas de quarta-feira (1º/03) com bloqueios, abordagens, vistorias, fiscalizações e testes de etilométricos.

“Estamos focados na preservação da vida de todos aqueles que utilizarão as rodovias estaduais para curtirem o Carnaval, seja seguindo para o interior ou Litoral do estado. Montamos uma operação estratégica com fiscalizações em pontos específicos. Aplicaremos os radares ao longo das rodovias, bem como faremos testes etilométricos”, conta o Comandante do BPRv, tenente-coronel Antônio Zanatta Neto.

Os policiais rodoviários acompanharão o fluxo de veículos e reforçarão a fiscalização em diversos trechos para inibir, principalmente, a embriaguez ao volante, além de outras atitudes perigosas no volante como a ultrapassagem em local proibido, o excesso de velocidade e infrações que podem ocasionar acidentes fatais. Serão feitos testes de etilômetro (bafômetro), bloqueios, atividades rotineiras de verificação de documentação e de notificações de trânsito rodoviário, além da aplicação dos radares para o controle de velocidade.

De acordo com o Comandante do Batalhão, todo o efetivo do BPRv recebeu instruções sobre as atividades durante a Operação Carnaval. “Orientamos nossos policiais para que possamos intensificar as atividades focando na segurança daqueles que utilizarão das estradas. Pedimos para que antes de viajar os motoristas verifiquem as condições dos veículos, não esqueçam a documentação e ‘peguem a estrada tranquilos’. O essencial é que as pessoas estejam conscientes que uma falha pode ocasionar mortes e, em caso de dúvidas, procurem um dos postos do BPRv”, destaca.

Aos condutores o BPRv orienta cuidar da manutenção do veículo, sendo preciso verificar as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar problemas. Os motoristas também devem sempre portar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento de tributos (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório). O batalhão orienta ainda que o motorista evite viajar em horários de pico.

