Capa e Editorial da Edição nº: 787

Iniciaram se os trabalhos…Ops, já é recesso!

O ano legislativo dos municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu, após sessenta dias de férias, iniciou essa semana. As duas Câmaras tiveram a primeira sessão ordinária do ano na segunda feira. Com doze vereadores debutando, seis em Pinhão e seis em Reserva do Iguaçu. O que se espera é que eles aprendam o que é bom com os experientes, que ignorem o que é vicio e politicagem. Que tenham humildade para reconhecer que como novatos, têm o que aprender, que é inegável que a experiência conta e conta muito. Mas claro que os novatos trazem o novo olhar, um jeito diferente de ver e fazer as coisas que devem ser muito respeitadas por quem já está lá. Os munícipes esperam que novatos e veteranos tirem os egos do jogo, que de fato fiscalizem e trabalhem pensando na comunidade. Que oposição e situação pensem mais no bem do povo do que na reeleição ou na eleição dos seus deputados. Que os votos não sejam pensados e decididos em cima do que isso vai render para o grupo b ou c, mas que o critério seja o que vai implicar na vida dos cidadãos. Que mágoas e ressentimentos não dêem o dom dos debates, que esse seja movido pelos argumentos do conhecimento e do desejo de estar buscando o melhor para os municípios. Espera-se que os eleitores agora virem cidadãos e participem das sessões, acompanhem os trabalhos dos vereadores não para pedir “favores”, mas para cobrar uma atuação comprometida com o bem da população, buscando o desenvolvimento dos municípios. È fato que o trabalho do vereador é mais amplo do que só as sessões. A eles e elas cabe fiscalizar, acompanhar o trabalho do executivo, ouvir e discutir com a população quais são seus interesses, o que ela almeja. É de refletir e propor projetos que tenham relevância na vida da comunidade. Contudo, é inegável que o trabalho na Câmara discutindo os projetos propostos pelo executivo, debatendo a situação de como se encontra cada município, criando leis que podem ajudar a melhorar a vida das pessoas é essencial, primordial, na realidade ele é a concretização de todos os demais trabalhos para a felicidade dos munícipes de Pinhão, só haverá mais um feriado na segunda durante o ano, mas agora se em Reserva do Iguaçu, o dia da sessão ficar para quinta ou sexta feira, se terá pelo menos mais uns cinco recessos…