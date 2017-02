Comitê Gestor se reorganiza

“Pinhão saltou à frente em relação aos demais municípios ao formar o Comitê e passar para a etapa do planejamento”, destacou Adir

Na noite de terça-feira, 14, empresários, representantes de entidades sociais, religiosas, conselhos municipais, vereadores e secretários municipais participaram de uma reunião promovida pela secretaria de Indústria e Comércio em parceria com o Sebrae.

Na pauta, a reorganização do Comitê Gestor, que inicia um novo ciclo em Pinhão por inúmeras questões pontuais e principalmente porque assim como inúmeros outros municípios do país estão sob nova administração. A participação dos gestores e de sua equipe é de grande importância para o sucesso das ações que serão propostas pelo Comitê.

O município que aderir ao projeto Cidade Empreendedora, elaborado pelo SEBRAE em 2009 através de Chamada Pública deverá tratar de forma diferenciada as pequenas e microempresas, conforme estabelecido na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa criada em 14 de dezembro de 2006.

Para tanto deve providenciar algumas ações, entre elas um espaço para o funcionamento da Sala do Empreendedor, que se destina a atender os microempreendedores individuais (MEI’s), as micros e pequenas empresas e também aqueles que procuram maiores informações para se tornarem um pequeno empresário.

O consultor do SEBRAE, Adir Mattioni, fez uma rápida explanação sobre a parceria entre a entidade e o poder municipal. Explicou a importância para o município de participar deste programa e ter um Comitê ativo, comprometido com o desenvolvimento local.

CONTRIBUIÇÃO

Após a explanação do consultor, a diretora do Fatos do Iguaçu, Nara Coelho mencionou que as pessoas que participaram deste encontro estão realmente dispostas a contribuir. Propôs que nesta data o Comitê fosse formado até porque há um prazo legal para que o município oficialize o Comitê. “A nossa ideia e entendimento é que quem está aqui demonstrou interesse em participar. E que está abraçando a causa como estava no convite ‘mais que pensar juntos, queremos realizar juntos’. Vamos ter demandas, pensar, buscar um objetivo, mas sinto que é uma possibilidade de contribuir com o município. Muitos criticam, mas não contribuem”.

NA FRENTE

O caminho para que o município faça sua adesão à Cidade Empreendedora seria participar da chamada pública, formar o comitê e realizar o planejamento estratégico. Diante do interesse dos participantes e da afirmação do secretário de Indústria e Comércio, Enderson Antonio Mocelin, o Igor, de que Pinhão participará desta Chamada Pública e também do aceno positivo de alguns participantes para formalizarem o Comitê, Pinhão já saiu na frente, restando apenas agendar a data para realizar as reuniões de planejamento. Ficou acertado de que até sexta-feira, dia 17, caso houvesse interesse outras pessoas poderiam adentrar ao Comitê.

O prefeito Odir Gotardo salientou que haverá a necessidade de atualizar a Lei Geral Municipal, mas o importante é dar início aos trabalhos. “Que sigamos o que está estabelecido hoje, para que o Comitê possa iniciar os trabalhos e no caminho vamos fazendo as atualizações necessárias. Sou prático, não estamos fazendo isto aqui por bonito, é para que de fato possamos pensar sobre formas de ajudar nossas empresas a participar de forma competitiva das licitações. Que trabalhemos sempre pelos caminhos legais, nunca fujamos destes parâmetros, mas sempre visando o nosso comércio local buscando qualifica-lo, aprimorar. Com certeza com isso teremos outros reflexos na economia local”.

O consultor Adir salientou que no município onde o prefeito chama a responsabilidade e cobra do Com,itê as coisas acontecem mais rápido. “Onde não existe esta sinergia e integração as coisas não estão acontecendo. Pinhão saltou um pouco na frente em relação aos demais municípios porque eles irão aguardar o resultado da Chamada Pública para depois formar o Comitê e passar para a etapa do planejamento, isso é bom para o município”, finalizou.