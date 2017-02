Quatro pessoas são condenadas por desvio de verbas de diárias na Câmara Municipal

CANTAGALO – Um esquema de desvio de verbas públicas por meio do pagamento de diárias a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Cantagalo, no Centro-Sul do estado, teve na última semana sua primeira condenação, na esfera criminal. Dois vereadores (um deles ex-presidente da Câmara Municipal, gestão 2012-2016) e dois ex-funcionários (ex-assessor de imprensa e ex-diretor-geral da Casa Legislativa, atuantes no mesmo período) foram condenados por peculato e falsidade ideológica.

A decisão, proferida pelo Juízo da Comarca no dia 17 de fevereiro, atende ação penal proposta em abril do ano passado pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Cantagalo. Dois dos réus (um vereador e um funcionário) foram condenados a 12 anos de prisão e os outros dois a sete anos, por terem firmado acordo de delação premiada e colaborado no processo. O esquema foi descoberto dentro da operação Cosa Nostra, deflagrada a partir de um inquérito civil iniciado pelo MP-PR em março de 2015. Foi apurado pela Promotoria de Justiça de Cantagalo o desvio de R$ 335.656,00 em diárias pagas indevidamente pelos envolvidos no esquema – seriam 12 pessoas. Há outras quatro ações penais em trâmite pelos mesmos fatos e uma ação de improbidade administrativa.

Com infiormações da Assessoria de Comunicação Ministério Público do Paraná