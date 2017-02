Seminário Empretec acontecerá em Pinhão

O Empretec é voltado para o desenvolvimento de características empreendedoras de empresários e descoberta de novas oportunidades.

A Associação Comercial e Empresarial de Pinhão, (ACIAP), em parceria com SEBRAE e secretaria de Indústria e Comércio estarão promovendo dia 22 de fevereiro, às 19 horas, no auditório do Sindicato Rural uma palestra de sensibilização, proferida pelo consultor Adilson dos Santos, com o objetivo de esclarecer sobre o Seminário Empretec, que será realizado entre os dias 01 a 06 de maio.

“O Empretec é um seminário desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU), voltado para o desenvolvimento de características empreendedoras de empresários e para a identificação de novas oportunidades de negócios. São características que estão dentro de nós e é necessário que sejam reconhecidas e aprimoradas”, destacou o consultor do SEBRAE, Edson Braga.

No Brasil, o Empretec é realizado exclusivamente pelo SEBRAE e já capacitou cerca de 230 mil pessoas em 9,8 mil turmas, distribuídas pelos 27 Estados. Todo ano o Empretec capacita em torno de 10 mil participantes. Além de empresários, podem participar gerentes, profissionais liberais, como advogados, médicos, enfermeiros, agrônomos, engenheiros e professores.

É a primeira vez que o Seminário está sendo ofertado em Pinhão e a meta dos organizadores é formar uma turma de até 30 participantes. Os interessados em participar do Seminário devem assistir à palestra de sensibilização, ao final receberão uma ficha que deverá ser preenchida com dados pessoais e profissionais.

Entre os dias 17 a 20 de abril, a consultora Vera Phillipsenn fará uma entrevista com os interessados, composta de perguntas sobre situações do seu cotidiano. Não é de caráter psicológico, é sigilosa, faz parte da metodologia do seminário e serve para identificar o perfil empreendedor do candidato. Após a entrevista, o candidato será informado pela entrevistadora se está apto ou não a participar do seminário, e pode então se matricular para o Empretec.

“Vale lembrar que a palestra poderá ser assistida por muitas pessoas da mesma empresa, porém, o Seminário oferece apenas uma vaga por estabelecimento. Mesmo que durante a entrevista a consultora mencione que há dois ou mais aptos em uma determinada empresa, apenas um participará do Empretec”, frisou Edson.

Imersão

Os participantes ficarão “mergulhados” neste Seminário, serão 60h de capacitação em seis dias de imersão em que o participante é desafiado em atividades práticas, cientificamente fundamentadas que apontam como um empreendedor de sucesso age. Tendo como base 10 características comportamentais: busca de oportunidade e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança.

Inscrições e maiores informações pedem ser obtidas na ACIAP pelo telefone 3677 1520mpretec