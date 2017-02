Capa e Editorial da Edição nº:786

Agora o ano começou!

As aulas iniciaram! E a cidade ganhou uma nova cor, ou melhor, a cidade ficou colorida, alegre. As crianças e os jovens surgem pelas ruas, descendo dos ônibus com sua espontaneidade, alegria e crença que tudo vai dar certo. Eles deixam as ruas alegres com seu jeito despojado e trajes coloridos. Os pequenos trazem a graça e mochilas cheias de detalhes e personagens das histórias e desenhos infantis. Os jovens chegam com celulares e tabletes última geração, e um jeito próprio e rico de ver a vida. A vontade de encontrar os amigos é imensa, com certeza maior que a de estudar. Por outro lado o movimento, o tráfego da cidade se avoluma, horários de início das escolas é mais difícil cruzar a cidade, estacionar perto das escolas, difícil. Professores dos anos iniciais começam animados, cheios de disposição, foram energizados durante a semana pedagógica, para uns, palestra, para outros, teatro, mas tudo voltado a pensar a ação cotidiana do grandioso ato de ensinar. Já os professores do ensino fundamental e médio, começam o ano tensos, com desgastes, confusão na distribuição de aulas em várias escolas com ausência de professores. Mas os que estão lá, nas escolas, mesmo começando o ano com percalços são conscientes que seus alunos precisam e merecem o melhor deles e assim o farão. É inegável, a educação, a volta às aulas mexe muito com a cidade. Na verdade, o ano não começa depois do carnaval, ele inicia junto com o ano letivo. O comercio se agita porque pais, crianças e jovens estão em busca de materiais escolares, uniformes. Os professores também vão às compras, querem chegar de pasta, roupa nova. Corte de cabelo agora, além de novo é prático, porque na correria das aulas sobra pouco tempo para as vaidades mais elaboradas. Não é preciso ser especialista em economia ou estatística financeira para ver que a educação contribui muito na engrenagem financeira e fazem as cidades como Pinhão e Reserva do Iguaçu se movimentarem. Esse já seria um bom motivo para que os prefeitos olhassem a secretaria de educação de forma diferenciada. Porém, a contribuição da educação na engrenagem do desenvolvimento de um município vai muito mais além porque eleva a cultura, o saber e o conhecimento de um povo. É por ela que os pequenos municípios passam a ter profissionais mais qualificados, especialistas nas diversas áreas. Assim em educação nunca há gastos e sim investimentos. Pelo que se viu no posicionamento dos novos prefeitos em suas falas nas aberturas da semana pedagógica e pelo apoio que deram a suas secretárias, tudo indica que ambos de fato estão com a intenção de investir de verdade na educação. Fica aqui o registro que, a esperança é grande que intenção vire ação.