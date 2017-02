TERCEIRA IDADE: Grupo Sorriso e Vida realiza planejamento 2017

“Não é porque chegaram à terceira idade que eles devem parar de sonhar.” explicou Ricardo

Na terça-feira, dia 7 de fevereiro, foi realizada a primeira reunião de 2017 com o grupo da 3ª Idade, Sorriso e Vida. Após um momento de oração e um leve exercício de alongamento, os mais de 40 participantes, em um bom bate papo contaram como passaram os dias de festas de final de ano, férias, momentos com a família e algumas viagens.

O Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS) está sob a coordenação do psicólogo Ricardo Correa de Almeida, que ocupa também o cargo de técnico de referencia do grupo de idosos. “Nossa tarefa é coordená-los e planejar as atividades que iremos desenvolver com eles. Uma das primeiras mudanças foi o local dos nossos encontros, antes eram nas dependências do CRAS, mas o espaço foi ficando pequeno, então optamos em realizar as reuniões no Clube da 3ª Idade, que comporta um número maior de pessoas. Temos um ônibus que facilita a locomoção dos participantes” informou. A assistente social, Iara de Oliveira, comunicou que houve algumas mudanças e que agora ela passou a trabalhar no CRAS Volante, mas que nos dias de reunião do grupo se fará presente.

Pinhão tem próximo de dois mil idosos, mas em média 70 pessoas participavam das reuniões em 2016, realizaram várias atividades e algumas viagens conhecendo outras cidades, outras culturas. Foram feitas muitas orientações sobre benefícios, aposentadorias com o intuito que no futuro estes idosos possam ter uma melhor qualidade de vida e principalmente um planejamento de vida “Não é porque chegaram à terceira idade que eles devem parar de sonhar, sempre mencionamos que somos os construtores de sonhos de nossos idosos. Nós fazemos com que eles tenham autonomia para que possam fazer as próprias escolhas em sua vida, pois na maioria das vezes elas são feitas pelos filhos em todos os contextos. Este trabalho envolve palestras e oficinas”, foram explicações de Ricardo.

NOVIDADES

Entre as novidades está a disponibilidade de um ônibus, que transportará os participantes até o Clube da 3ª Idade, que a partir deste ano sediará as reuniões do grupo. E uma das primeiras discussões foi o trajeto que o ônibus fará para trazer e levar os idosos.

Com o aval de todos, em um primeiro momento os pontos serão Ginasinho, (centro) CRAS, (Vila Caldas) Igreja Santa Rita (Mazurechen) e Panificadora Pinhão (São Cristóvão). O número de pontos poderá ser ampliado conforme demanda.

Outro assunto prontamente acatado pelos idosos é a organização de uma comissão para que os participantes possam visitar os grupos de 3ª Idade formados nas comunidades rurais de Pinhão, integrando campo e cidade, “A participação dos idosos é satisfatória, mas a meta é que o grupo possa contabilizar entre 150 a 200 pessoas ao longo deste ano”, desafiou Iara de Oliveira.

PLANEJAMENTO

Um dos objetivos deste primeiro encontro era realizar o planejamento de atividades do grupo e ideias não faltaram. Várias sugestões foram feitas entre lugares para passeios, atividades com professor de Educação Física, teatro, hidroginástica, encenação da Paixão de Cristo. Ficou definido que, no dia 21 de fevereiro, haverá um grito de Carnaval, com direito às tradicionais músicas carnavalescas, marchinhas e fantasias, lembrando que os membros poderão trazer convidados.

E dia 7 de março o grupo fará um passeio, dentre as muitas sugestões, o grupo ficou entre o Parque das Araucárias, em Guarapuava ou a Rota do Vinho, em Bituruna. A definição será apresentada pela coordenação na próxima reunião, pois depende de alguns detalhes como número de participantes, valor de despesas, se houver, e horários.

A secretária de Assistência Social, Maria do Belém Siroka, participou do encontro e disse que apesar de estar há muitos anos envolvida no setor público, o novo cargo é um grande desafio, mas ao mesmo tempo gratificante. Que sua secretaria estará sempre pronta a recebê-los e que possam trazer mais idosos para fazer parte deste grupo.

A assistente social, Márcia Nogueira Ferreira, pediu aos que não fizeram seu cadastro no Serviço de Convivência, que o façam o quanto antes, pois o Serviço recebe recursos do governo federal, que permite desenvolver várias atividades. E a coordenadora do Programado Voluntariado Paranaense (Provopar), Silvania Lucht, também participou do encontro e propôs uma parceria para que possam desenvolver oficinas de artesanato entre o grupo e a entidade.