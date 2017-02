RESERVA DO IGUAÇU: Passa dos R$ 10 milhões de dívidas e prejuízos

“Estamos aqui na prefeitura com toda a disposição e satisfação, nos sentimos honrados em poder ouvir e trabalhar para a população”. disse Sebastião Campos (Foto: Naor Coelho/Fatos do Iguaçu)

No dia primeiro de janeiro, Sebastião Campos, (PMDB), tomou posse como prefeito de Reserva do Iguaçu, e para poder entrar na prefeitura já teve problemas, pois o ex-prefeito Emerson Julio Ribeiro,(PSDB) não estava na prefeitura para fazer a transição, enviou a chave de uma porta dos fundos da prefeitura por um vereador, e quando o Sebastião Campos entrou, quase todas as salas estavam trancadas. Ao começar a tomar ciência das condições que se encontrava a prefeitura municipal, a partir do dia 02 de janeiro, e ir percebendo que era uma situação calamitosa, já que não foram encontrados desde cabos da rede de internet e vários programas de dados de diversos setores apagados ou desatualizados há quase dois anos, além de um volume imenso de dividas, Sebastião optou por manter as portas da prefeitura fechadas, sem atendimento ao público no mês de janeiro. “Para podermos verificar bem a situação da prefeitura, seja no aspecto físico, verificando o patrimônio, a questão financeira e de organização de pessoal e como se encontrava a organização estrutural, optamos por manter a prefeitura, no mês de janeiro, com as portas fechadas, sem atendimento ao público”. O prefeito explicou que tem buscado orientação junto ao Tribunal de Contas. “Temos buscado deixar o Tribunal de Contas a par de tudo, precisamos da autorização do Tribunal para que possamos abrir o orçamento de 2017, até porque a administração anterior não fechou a contabilidade de 2016, até bem pouco tempo ainda estava fechando junho de 2015. E não temos a menor ideia de quando eles vão fechar e se vão fechar. A nossa obrigação é até final de março apresentar o fechamento das contas da administração anterior. E ai estamos buscando junto ao tribunal a autorização para abrir o orçamento de 2017, senão fica muito difícil trabalhar”.

A administração atual recebeu a prefeitura sem o funcionalismo público ter recebido o pagamento de dezembro/16, além de uma lista imensa de fornecedores em atraso. “A situação está bem complicada, mas nós decidimos priorizar o funcionalismo, pagamos semana passada a folha de dezembro e queremos ver se nos próximos dias pagamos janeiro.” Sebastião esclareceu que, além da folha de pagamento, há uma dívida do município com o Fundo de Previdência, que praticamente se iguala a uma folha de pagamento, “Temos que fazer pagamento de um pouco dessa dívida para propormos um parcelamento para podermos conseguir uma das negativas para podermos buscar recursos no estado e governo federal”.

ABRINDO AS PORTAS

No dia 06 de fevereiro, Sebastião Campos, acompanhado do vice prefeito Paulo Sérgio Nunes (PDT), e toda a sua equipe de governo abriu as portas da prefeitura, recepcionou a população e explicou a situação, e que no mínimo nos próximos sessenta dias a prefeitura estará funcionando para o atendimento ao público apenas em meio horário, que será no período da tarde. “Estamos aqui na prefeitura com toda a disposição e satisfação para atender os reservenses, fico feliz em ver que as pessoas se sentem à vontade para vir até a prefeitura, eu e o Paulo e toda equipe nos sentimos honrados em poder ouvir e trabalhar para a população. Recebemos o município em condições precárias, mas sei que, com dedicação e muito trabalho, a compreensão de todos, vamos superar essa situação.”

Sebastião ainda frisou que para melhor atender a todos precisa de um tempo com a equipe, por isso apenas o trabalho interno no período da manhã. “A questão de meio expediente nos ajuda e muito na questão da economia, mas também nos proporciona sentar, conversar, planejar com a equipe como faremos para superar as dificuldades e promover o desenvolvimento de Reserva do Iguaçu, nosso foco é a geração de renda e emprego, e dar uma qualidade aos serviços públicos ofertados como saúde e educação e para isso precisamos de um tempo para nos organizarmos.”

O vice-prefeito, Paulo Sérgio (foto), reforçou a fala do Sebastião e colocou a sua confiança na administração, “Bem isso Sebastião, estamos aqui para atender a população, fomos eleitos para superar esses obstáculos e dar vida digna aos reservenses, e com a força e a benção de Deus vamos conseguir, eu confio muito na capacidade de administrar do Sebastião na nossa equipe e no trabalho de todos os funcionários.” Em seguida o vice-prefeito conduziu um momento de oração.

Sebastião fez dois banners, um com um demonstrativo das dívidas deixadas pela administração anterior e já levantadas e um com as fotos de como foi encontrada a frota municipal e expôs à população.

Devido a toda a situação calamitosa que a nova administração encontrou a prefeitura, a gestão atual decidiu por decretar estado de Emergência Financeira e Administrativamente.

Algumas das dividas e prejuízos verificados até 03 de fevereiro de 2017.

DISCRIMINAÇÃO Valor R$ Fundo de Previdência 4.213.432,33 Agência de Fomento ( empréstimos) 2.183.547,68 Fornecedores Diversos 925.569,37 Folha de Pagamento Dez + Encargos 701.386,13 Ônibus dos Universitários (Com busca e Apreensão) 756.000,00 Carregadeira ( paga e levada embora pela Justiça) 350.000,00 Hospitais e Fornecedoras na área de Saúde 247.328,00 Luz – Copel 257.742,54 Água – Sanepar 133.820,90 Ecofarma de Cascavel 140.000,00 Uniformes Escolares – Guarapuava 90.000,00 Consignados dos funcionários (Descontou e não Repassou ) 52.005,45 Piso do Ginásio de Esportes 128.880,00 TOTAL 10.179.712,59

Todos os dias aparecem novas dívidas, processos e problemas de todas as naturezas. Calcula-se que a divida será muito maior até o final do levantamento.