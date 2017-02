SALA DO EMPREENDEDOR: Começa hoje,(13/02), a semana DASN

Em Pinhão há mais de 600 MEIs

Francisco Tadeu Caldas responsável pela Sala do Empreendedor lembra que começa hoje,(13), e vai até dia 17 de fevereiro a semana de orientação para que os MEIs realizem sua DASN (Declaração Anual Simples Nacional). “ Faremos um trabalho junto com o SEBRAE com o objetivo de ressaltar a importância de se fazer esta Declaração em tempo hábil”.

O secretário de Indústria e Comércio, Enderson Antônio Mocelin (foto), o Igor, informa que em Pinhão há mais de 600 MEIs e que a declaração deve ser entregue até o final de maio. “Não podemos deixar para a última hora. Estamos orientando nossos MEIs para que realizem a declaração o quanto antes. Distribuímos cartazes em pontos estratégicos e de maior concentração da população. Para maiores informações o interessado deve procurar a Sala do Empreendedor, anexo à Prefeitura “. A declaração é totalmente gratuita. Para tanto, o empreendedor deve possuir basicamente três informações: faturamento bruto do ano anterior, quanto deste valor foi obtido por meio de revenda (comércio), ou venda (indústria) de produtos e se possui empregado. O descumprimento no prazo de entrega da DASN implica em pagamento de juros e multa e pode resultar em cancelamento de benefícios como cobertura previdenciária, isenção de taxas para o registro da empresa e acesso a crédito bancário.