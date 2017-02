Ruas e avenidas de Reserva do Iguaçu serão embelezadas

Reserva do Iguaçu: Suzana Andria, secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Reserva do Iguaçu, cativa ao falar dos projetos da secretaria em relação aos cuidados e conservação da cidade e de como esse setor pode vir inclusive a gerar renda. Ela falou ao Fatos do Iguaçu que tem consciência que é quase um começar do zero. A cidade precisa ser limpada para ai ser arborizada, embelezada, que vai precisar trabalhar a manutenção e conservação da limpeza e arborização das ruas com a população e sobre a coleta e separação do lixo, que os desafios são muitos, mas a disposição maior ainda.

Ela falou que já está buscando parceria com a ACERI (Associação Comercial e Empresarial de Reserva do Iguaçu), e que tem certeza que poderá contar com a parceria dos empresários e comerciantes da cidade. Que o entrosamento com a secretaria de Industria, Comércio e Turismo é grande e que também tem buscado estar em sintonia com as demais secretarias

Suzana está em fase final da elaboração do projeto que dará um ‘ar mais colorido’ para Reserva do Iguaçu. Serão construídas floreiras nas principais ruas do município deixando-as com uma aparência mais agradável e atrativa para munícipes e visitantes. “Vamos trabalhar em parceria com a secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, com a ACERI e instituições de ensino com o objetivo de embelezar o município. São projetos interligados com o objetivo de fomentar vários setores e o Turismo, que acreditamos ser uma grande fonte de emprego e renda e que envolve o poder público, entidades locais e população em geral”, frisou.

Em breve, quem passar por Reserva do Iguaçu poderá caminhar por belos canteiros confeccionados com materiais recicláveis e outros encontrados na própria natureza. “As mudas serão feitas em conjunto com os alunos da Escola Municipal Pedro Siqueira. Queremos deixar Reserva do Iguaçu acolhedora para quem mora e para quem vem passear, a ideia é ir arrumando e organizando a cidade e estar com tudo encaminhado até o início do segundo semestre. E já estamos planejando a metodologia que aplicaremos para reorganizar a Associação dos Catadores e o Aterro Sanitário. Estamos motivadas em tornar Reserva do Iguaçu um município de referencia na região “, anunciou a secretária.