PRF prende sócio brasileiro de cartel colombiano

Homem havia sido preso em operação que apreendeu 3,7 toneladas de cocaína em Santos; abordado pela PRF em Guaíra (PR), ele estava na companhia de um acusado de espancar namorada até a morte

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu neste domingo (12) um homem apontado como líder brasileiro de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas responsável por transportar, por via marítima, toneladas de cocaína da América do Sul para a Europa.

Os agentes da PRF efetuaram a prisão em Guaíra, na região oeste do Paraná, próximo à divisa com Mato Grosso do Sul.

Com 38 anos de idade, ele dirigia um utilitário Toyota Hilux SW4, que transitava pela BR-163, quando foi abordado, em frente a uma unidade operacional da PRF.

Contra o homem havia um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Em março de 2014, ele foi um dos presos pela Operação Oversea, da Polícia Federal. A operação apreendeu 3,7 toneladas de cocaína no Porto de Santos. A carga ilícita estava prestes a ser embarcada para a Europa.

Conforme reportagem publicada em 5 de novembro daquele ano pelo jornal “O Estado de S.Paulo”, o brasileiro e uma dupla de colombianos “representantes de fabricantes de cocaína” foram soltos pela Justiça porque o Ministério Público Federal (MPF) não teria apresentado nenhuma denúncia à Justiça contra eles.

A quadrilha teria relações ainda com o Primeiro Comando da Capital (PCC) no Brasil e com a organização mafiosa italiana N’Drangheta em diversos portos.

Investigação da PF aponta que o brasileiro, em maio de 2013, estava em Antuérpia, na Bélgica, de onde repassava orientações sobre o recebimento de uma carga de cocaína na Europa.

Com informações e foto da PRF/PR