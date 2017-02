Produtores ganham aplicativo para manejo do milho

O “Doutor Milho” é capaz de orientar o acompanhamento das lavouras e chamar a atenção para práticas agronômicas importantes, que podem conferir maior produtividade e renda. Para conhecer as práticas mais importantes a serem adotadas, o usuário deve identificar corretamente o estádio fenológico em que sua lavoura se encontra. A partir daí, são descritas as recomendações para cada fase de desenvolvimento da planta, orientando o processo de tomada de decisão.

De acordo com o pesquisador Paulo César Magalhães, da área de Fisiologia Vegetal da Embrapa Milho e Sorgo, e um dos especialistas responsáveis pelas informações técnicas disponibilizadas pelo aplicativo, o “Doutor Milho” poderá auxiliar no processo de tomada de decisões inteligentes de manejo. “Para isso, é necessário que o usuário saiba em que estádio a planta se encontra. O estádio conhecido como V3, por exemplo, é o período em que todas as folhas e espigas que a planta irá produzir durante seu ciclo são definidas. Portanto, nessa fase, já é possível perceber o efeito dos fertilizantes no desenvolvimento inicial das plantas”, explica.

Nesse mesmo estádio, continua o pesquisador, as recomendações são para que a lavoura não sofra com qualquer limitação, especialmente em relação à oferta de nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes, especialmente o zinco. “Em V3 é o momento certo de se fazer a adubação de cobertura a lanço, que pode reduzir o índice de queima de folhas por contato com o fertilizante. É hora também de monitoramento da cigarrinha e a demanda hídrica é de 2,8 mm de água ao dia”, mostra o pesquisador. Todas essas recomendações estão disponíveis de uma maneira simples e fácil de consultar, na tela do celular.

O objetivo da equipe desenvolvedora é oferecer melhorias constantes ao aplicativo, por meio de atualizações. Duas novas funcionalidades já vêm sendo aprimoradas para versões futuras: informações sobre plantabilidade e danos econômicos provocados por pragas. Segundo o pesquisador Paulo César Magalhães, a referência de funcionamento do “Doutor Milho” é a data de emergência das plantas. “Não se usa mais ‘dias após a semeadura’. Cada região de plantio apresenta uma peculiaridade em relação à temperatura, incidência da luz solar e umidade do solo. Para se tomar decisões inteligentes de manejo, é preciso saber em que estádio a planta se encontra. E nesse aspecto o aplicativo pode ajudar bastante o produtor”, complementa.

A equipe desenvolvedora buscou simplicidade no processo de funcionamento do aplicativo, além de atender à necessidade de quem está no campo. Por isso, o “Doutor Milho” funciona no modo off-line. São apenas quatro passos que devem ser seguidos: cadastrar o talhão da lavoura tendo como base a data de emergência; verificar o estádio correto da planta; confirmar esse estádio e obter as práticas recomendadas de manejo. O “Doutor Milho” é gratuito e já está disponível para os sistemas Android e iOS.

Ajuda de especialistas

O aplicativo começou a ser desenvolvido por uma equipe multidisciplinar da Embrapa Milho e Sorgo (MG) em abril de 2015, quando uma pesquisa de mercado foi realizada diante de diversas demandas selecionadas entre os produtores. A necessidade de se identificar a etapa correta de desenvolvimento de uma planta de milho para apontar a adoção de estratégias inteligentes de manejo foi o que motivou o desenvolvimento do aplicativo.

Durante o processo de criação, o “Doutor Milho” foi instalado e testado por consultores externos, com experiência na cultura do milho. Uma equipe da Embrapa Milho e Sorgo também realizou diversos testes, e um aspecto é fundamental, segundo os desenvolvedores: o aplicativo não tem a pretensão de substituir a presença de um responsável técnico. “A ferramenta é capaz de orientar o acompanhamento das lavouras e oferecer condições de alcançar maior produtividade e renda a partir de sugestões simples, porém valiosas acerca das melhores práticas agronômicas”, finaliza o pesquisador.

Para baixar o aplicativo, acesse o Google Play ou a Apple Store

Fonte: Agência Embrapa de Noticias