Tenho orgulho da minha humildade

O orgulho e a arrogância são marcas registradas de nosso tempo. Muitos casamentos passam por crises medonhas devido ao orgulho, ninguém reconhece o erro, ninguém cede. O mesmo acontece no trabalho, muitos, tem dificuldade de crescer na vida porque não admitem que não sabem algo, ou ainda, não reconhecem seus erros, e não aceitam um conselho ou admoestação do seu patrão ou de outra pessoa. E na política então, parece que é proibido reconhecer o erro, sempre tem que passar a imagem de uma perfeição que existe apenas nos discursos. Quando temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, os outros sofrem e nós sofremos também. Jesus Cristo, no seu primeiro sermão, deixou claro de início que a humildade vem antes de tudo, inclusive, ele começa seu discurso dizendo que os humildes são bem-aventurados, ou seja, felizes (Mateus 5.3). o que é humildade então? É o reconhecimento das limitações e fragilidades, é não ter vergonha de admitir que está errado ou que não sabe algo (não é se fazer de vítima), é a facilidade de pedir perdão e de liberar perdão. Em outras palavras o caminho da humildade, além de fazer bem para você e para os outros, é sinônimo de alegria, de felicidade. Precisamos lutar contra nossa soberba e arrogância e assim nos enchermos de humildade em tudo o que fazemos. A vida se torna tão mais leve quando de fato essa virtude se faz presente. Quando nos dispomos a trilhar o caminho da humildade, o casamento ganha, os filhos e pais ganham, o patrão ganha, o funcionário ganha, os políticos ganham e os cidadãos também ganham, enfim, não é por acaso que Jesus disse que o segredo da felicidade começa com um coração humilde e quanto aos soberbos a Palavra de Deus diz: “Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes” (Tiago 4.6). fica a dica!!!!

Rev Sandro Carvalho Rodrigues – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão