Biblioteca Pública abre inscrições para oficina de teatro

A Biblioteca Pública do Paraná está com inscrições abertas para a oficina de vivência em teatro Descubra Sua Licença Poética. As aulas acontecem de março a outubro, às terças e quintas-feiras, das 9h30 às 11h30.

A inscrição é gratuita e deve ser feita até o dia 14 deste mês pelo e-mail thiagodominoni@outlook.com (a mensagem deve conter nome, idade e telefone do interessado). Mais informações: (41) 3221-4980.

Voltado para maiores de 18 anos, e não apenas para atores, o curso é ministrado por Thiago Dominoni, bacharelando em Artes Cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná e integrante do coletivo Cia. Contágio. “Durante os encontros, os alunos terão orientações individualizadas a partir de seus desejos artísticos e aprenderão noções de atuação, direção e dramaturgia. No final do curso, haverá uma mostra de trabalhos autorais”, explica Dominoni.

Serviço: Oficina de Teatro – Descubra Sua Licença Poética.

Público: Adultos.

Duração: 8 meses.

Horário: Às terças e quintas das 9h30 às 11h30.

Local: Sala de Reuniões da BPP (R. Cândido Lopes, 133 / Curitiba — PR).

Inscrições gratuitas até 14 de fevereiro pelo e-mail thiagodominoni@outlook.com (contendo nome, idade e telefone).

Mais informações: (41) 3221-4980.

Fonte: Agência de Noticias do Paraná