Hummmm… Impossível ficar só numa…

Foto: Nara Coelho/Fatos do Iguaçu

INFORME PUBLICITÁRIO – Quem chega na Adega Sabor do Sul sente no ar um cheiro delicioso, doce, mas sem ser enjoativo, que provoca os sentidos e uma vontade imensa de chupar uma uva bem docinha.

E quem for à Adega, vai encontrar uvas lindas e muito saborosas. E tem uva a escolher, pois lá tem para ser saboreada a Niágara branca e a rosada e a Terci ou Bordô, essa, uma uva mais escura, encorpada, muito boa para quem gosta de fazer suco, mas deliciosa também para ser chupada.

Ir à Adega Sabor do Sul é renovar as energias, é um lugar de muito verde, acolhedor, e quem quiser pode passear pelos parreirais e apreciar a beleza dos cachos, inclusive pode ter a felicidade de ver a gralha azul beliscando as deliciosas uvas. E tudo lá é muito bem cuidado, é um trabalho feito pela família Guzzi, que há 12 anos está plantando e investindo nas terras pinhãoenses, gerando emprego e oferecendo aos pinhãoenses produtos deliciosos, como neste momento, a saborosa safra das uvas.

E quem for lá buscar as uvas, vá preparado para saborear primeiro com os olhos, os cachos são lindos cheios, uvas grandes, viçosas, firmes, docinhas, enchem os olhos e dá água na boca, simplesmente impossível chupar um cacho só.

E para saborear essas delicias, o investimento é de apenas R$ 4,00 o quilo e pode-se adquirir o quanto desejar ou chegar e já levar as caixas de cinco quilos com cachos graúdos, lindos e deliciosos.

A família Guzzi está pronta para atender seus clientes e amigos das 8h às 20h de domingo a domingo agora na safra da uva, portanto, escolha o melhor horário para você.

Quem desejar saborear não pode perder tempo porque a safra é rapidinha, no máximo quinze dias.

E a Adega Sabor do Sul, está logo ali, na PR 170 km 156, e qualquer dúvida ou maiores informações podem ser sanadas pelo telefone 3677 4213