Capa e Editorial da Edição nº:784

Um já se foi

O primeiro mês de 2017 se foi, como é de praxe, foi um mês mais calmo, sem muita movimentação, no país todo é um mês tradicionalmente para os brasileiros de férias. E aqui nos nossos pampas não é diferente, um número grande de pessoas passeando, outros não, mas estavam em férias, em ritmo lento, só querendo descanso e uma boa prosa com chimarrão na casa do compadre. Contudo, Pinhão e Reserva do Iguaçu, tiveram seus ritmos alterados, Pinhão teve a novidade de ter as portas da prefeitura abertas, prefeito e secretariado lá, atendendo, trabalhando, resolvendo, patrola trabalhando, arrumando as estradas, coisa bonita de se ver. E fica a esperança que essa atitude deixe de ser uma agradável surpresa para ser uma rotina nos anos seguintes da nova gestão. Em Reserva do Iguaçu o ritmo foi um pouco diferente pelas condições que a nova gestão recebeu o município, pode-se dizer que em situação caótica. Contudo, quem chegou, chegou com muita disposição para trabalhar, fazer e acontecer. E isso fica muito evidenciado quando se conversa com as secretárias de Indústria, Comércio e Turismo e de Meio Ambiente, elas estão a todo vapor, trabalhando, olhando lá na frente, planejando e buscando construir um trabalho integrado e que torne Reserva do Iguaçu uma referência na região, e você, leitor, pode conferir a vontade dessas mulheres guerreiras e dispostas a enfrentar os obstáculos nas reportagens de Reserva do Iguaçu. Mas as cosas estão acontecendo também no mundo cultural, a Confraria da Cultura vem com tudo para 2017 e já abre fevereiro com oficinas experimentais, pelo jeito é só o começo de muita agitação. E nós, do Fatos do Iguaçu, estivemos aqui em janeiro registrando sua calmaria, estaremos em fevereiro, em março, em abril… contando, registrando tudo e comemorando 20 anos de notícias… Aguardem surpresas…