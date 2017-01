Festa do Pinhão já tem data marcada

1ª reunião sobre a festa do Pinhão 2017 (Foto: Naor Coelho/Fatos do Iguaçu)

A festa deverá apresentar nossa gente, talentos, alimentos, artesanato e ser auto-sustentável, disse Odir

No fim da tarde de quarta-feira, 25, o prefeito Odir Gotardo de Pinhão, a diretora do departamento de Cultura Danieli Aparecida de Lima e vários secretários receberam no gabinete do prefeito trinta e cinco lideranças que representaram mais de vinte instituições, Associações, Ongs, CTG e o Legislativo para discutir a Festa do Pinhão.

O prefeito expôs que a ideia da administração era de realizar uma festa com mais cara de Pinhão, valorizando os talentos, o artesanato, a cultura local, as comidas feitas com pinhão e mais alguns deliciosos sabores que se encontra na culinária pinhãoense e que ela se tornasse uma festa auto-sustentável, mas que estava ali para ouvir a todos.

Várias pessoas se manifestaram favoráveis a esse novo formato da festa expondo a importância de dar uma característica à festa, se é festa do pinhão é importante investir na semente, da decoração aos pratos ofertados.

Com um número bem maior de adeptos que as apresentações sejam as pratas da casa do que ter a apresentação de artistas de renome nacional, a festa foi ganhando um novo formato.

Após muita conversa e muitas sugestões, nesse primeiro encontro ficou definido que a festa passará a ter a semente do pinhão como ponto central da festa e irá valorizar e apresentar o que é local, buscará mexer e trazer para participar da festa a população do interior, que ela acontecerá nos dias 5 a 7 de maio.

Ao final foi montada uma comissão que coordenará a organização da festa, composta pelo prefeito Odir Gotardo e a diretora do departamento da cultura Danieli Aparecida Lima, como representante do executivo, Naor Coelho da ACIAP, o vereador Alexandro Camargo, o legislativo, Geovani Brolini o CTG, Ildefonso Nunes Amaral, o Fonso, os Gaiteiros, pastor Eurico, a ASPEP, Emater a assistente social Luzyanna Rocha Tavares, Jose Carlos, os Tropeiros e Eliane R. P. T. de Moraes, a Fundação Foco de Luz. Essa comissão terá a sua primeira reunião nesta terça-feira, 30, e tem entre outras tarefas a de formatar e organizar a festa e buscar mais parceiros para sua realização.