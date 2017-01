Pagamento de progressão e promoção estará disponível nesta terça-feira (31)

Foto: Agência de Noticias do Paraná

O Governo do Paraná deposita nesta terça-feira (31), junto com o pagamento de janeiro, os valores referentes à implantação das promoções e progressões dos profissionais da educação (professores e funcionários). São aproximadamente 75 mil benefícios implantados, no valor total de R$ 42,7 milhões.

O pagamento das promoções e progressões foi autorizado pelo governador Beto Richa aos servidores de todas as áreas do governo estadual. Ao todo, estão programados para este mês, entre progressões e promoções, mais de 94 mil atos que abrangem diversas secretarias, totalizando R$ 58,7 milhões.

AVANÇO – O orçamento do Estado prevê R$ 1,4 bilhão para promover o avanço na carreira do funcionalismo público. Está em estudo um cronograma para o pagamento dos valores atrasados desses benefícios, o que deve ser feito parceladamente ao longo deste ano.

“Tanto a progressão quanto a promoção representam avanços importantes na carreira do servidor público, respeitando as condições previstas na legislação específica de cada carreira”, explicou a chefe do grupo de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, Graziele Andriola.

A progressão, no serviço público, é a mudança de uma referência salarial para outra imediatamente superior, obedecidas as condições previstas em legislação específica, própria da carreira a que pertence o servidor. Já o benefício da promoção representa a elevação do servidor à classe/nível imediatamente superior àquela a que pertence, também obedecidas as condições previstas na legislação específica da carreira.

No Paraná, o professor concursado ingressa na carreira com remuneração inicial de R$ 3,6 mil, sendo R$ 2,8 mil de salário mais R$ 800 de auxílio-transporte.

FÉRIAS – Também foram pagos em janeiro, férias aos servidores da Educação, reajuste no auxílio transporte e implantação do salário mínimo regional. As férias são pagas em folha complementar, mas creditadas na folha de janeiro. Por isso, para consultar o contracheque das férias, o servidor deve selecionar o mês de fevereiro.

Fonte: Agência de Noticias do Paraná