Inscrições abertas para curso a distância sobre compras da agricultura familiar

Intuito é capacitar técnicos das secretarias estaduais e municipais de educaçã

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao MEC, abre inscrições nesta segunda-feira, dia 30, para capacitação sobre a compra direta da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Feito na modalidade a distância, o curso Pnae e a Agricultura Familiar tem o objetivo de instruir técnicos das secretarias estaduais e municipais de educação sobre todo o processo de aquisição.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 3 de fevereiro, na plataforma e-FNDE, ambiente de gestão do conhecimento do FNDE. Mas as vagas são limitadas. “Em 2016, ofertamos 250 vagas e, devido à enorme demanda, ampliamos para 400. Neste ano, serão 500 vagas em cada um dos cursos. Serão realizados dois por semestre”, afirma Jordanna Costa, da Divisão de Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Pnae.

O curso é gratuito, possui carga horária de 40 horas e deve ser feito na plataforma e-FNDE entre os dias 13 de fevereiro e 31 de março. Como será todo na modalidade a distância, o estudante tem autonomia para estabelecer sua própria rotina de estudos e pode realizar o curso a qualquer hora e em qualquer local. Todo o conteúdo estará disponível no e-FNDE, onde o participante também terá de cumprir atividades avaliativas. Haverá ainda um fórum para solução de dúvidas.

Serviço

Curso Pnae e a Agricultura Familiar

Inscrições no e-FNDE: de 30/1 a 3/2 (ou até o preenchimento das vagas)

Início do curso: 13/2

Término do curso: 31/3

Fonte: Assessoria de Comunicação FNDE