Adesão à lista de espera do Sisu vai até o próximo dia 10

Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2017 ou que foram aprovados para a segunda opção de curso podem integrar a lista de espera do programa. O período para manifestar o interesse em participar da lista começou nesta segunda-feira, 30, e se estenderá até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 10 de fevereiro.

A adesão à lista de espera está restrita à primeira opção de curso do candidato. Os que foram selecionados para a segunda alternativa poderão concorrer ao curso prioritário mesmo que tenham efetuado matrícula. Para participar da lista de espera, o candidato deve acessar a página do Sisu na internet e manifestar o interesse no prazo especificado.

O diretor de Políticas e Programas de Graduação do Ministério da Educação, Vicente Almeida Júnior, explica que, na lista de espera, a convocação dos candidatos para a matrícula cabe às próprias instituições. “É importante que o candidato acompanhe as convocações para matrícula da lista de espera junto à instituição na qual ele tenha manifestado interesse”, destaca.

As listas de espera estarão disponíveis às instituições no dia 15 de fevereiro. Neste semestre, 131 universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais ofertaram 237.840 vagas no Sisu. O programa teve 2.498.261 candidatos inscritos e o total de inscrições chegou a 4.880.047, uma vez que cada estudante pôde fazer duas opções de curso.