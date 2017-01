Policia Militar realiza “Operação Saturação” em Pinhão

Das 20 horas de sexta-feira às 04h30min deste sábado, 28 de janeiro, foi realizada uma “Operação de Saturação” no município de Pinhão pela equipe do 4º Pelotão da Policia Militar, (Sd Luciano Machado, Sd Rangel, Sd Júlio César, Sd Terleski), comandados pelo segundo Tenente Caio e contaram com o apoio de quatro Conselheiros Tutelares.

Foram abordadas 68 pessoas, 6 bares, 2 motocicletas e 11 veículos. Vários adolescentes foram apreendidos pelos conselheiros tutelares por estarem em locais inapropriados. Os pais foram chamados e notificados.

O segundo Tenente Caio informou que em um dos bares, um dos indivíduos tentou fugir da equipe, porém foi capturado. Foi constatado que estava com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

A operação foi intensificada no Faxinal dos Taquaras e Faxinal dos Ribeiros.

Confira algumas fotos da operação: