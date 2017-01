Eu, invejoso!!!

Você é invejoso? Conhece uma pessoa invejosa? É interessante observar que o invejoso jamais reconhece que é invejoso, mas sabe muito bem indicar um. Desejar que o outro não tenha – isso define de uma forma simples e direta o que é a inveja. A inveja está presente em nosso contexto, por exemplo, na politica, onde partidários de mente pequena torcem para que o adversário não desenvolva um bom trabalho. Está presente no trabalho em geral, onde aquele companheiro de serviço torce para o outro se dar mal e fica infeliz se o outro recebe um aumento ou troca de cargo. Está presente dentro da família, onde o irmão fica infeliz porque o outro se deu bem. É infeliz demais aquele que nunca se alegra com a conquista do outro. Em um mundo marcado pelo culto ao eu, as pessoas não acham que o outro merece ser feliz, se o outro comprou um carro, fala mal do carro; se o outro vive bem em familia, o invejoso critica dizendo “é só fingimento”; se o outro passa no vestibular, o invejoso comenta “nesse curso até eu passava”. A inveja é um fardo que impede a felicidade, dando lugar a um desgosto pela vida, porque o outro tem o que eu não tenho, mas o outro não merece. A vida se torna leve quando não permitimos que pensamentos invejosos brotem e cresçam em nosso coração. Diante disso, aprenda a se alegrar com a conquista do outro, torça pelo seu colega de trabalho. Ore e deseje que os governantes, façam um excelente trabalho; não é porque o fulano ou ciclano não faz parte do mesmo partido que vou desejar a ele um péssimo governo, antes vou torcer para um governo justo, abençoado mesmo. A palavra de Deus nos adverte neste sentido, afirmando que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. (Provérbios 14:30). A inveja rouba a alegria; ao invés de ir em frente, vencendo os desafios da caminhada, o invejo fica alimentando o ódio pelo bem-estar do outro. Aquiete seu coração, torça pela felicidade do outro, torça para que o trabalho do outro vá bem, que a empresa do outro progrida, que a atual administração faça um excelente mandato. Com isso você ganha, eu ganho, enfim, todos ganham.

Rev Sandro – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão

fone: 999813992/email: sandropistos@yahoo.com.br