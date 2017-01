O Indicador do preço da arroba do boi gordo para o estado do Paraná apresentou queda de 0,38% em relação à terça-feira, 24 de janeiro de 2017, fechando em R$ 151,05 na quarta-feira, 25 de janeiro de 2017. O preço da vaca gorda teve queda de 0,15% em relação à terça-feira, 24 de janeiro de 2017, fechando em R$ 141,03.

Fonte:LapBov/UFPR