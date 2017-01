Bancada quer indicar Moro para vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki

A Bancada Paranaense Federal está articulando o apoio à indicação do juiz federal Sérgio Moro, como candidato à vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo com os impeditivos legais, o coordenador da Bancada, deputado federal Toninho Wandscheer (PROS-PR), afirmou que fará a coleta de assinatura entre os 30 deputados da bancada em apoio a Moro. “Como colocamos o (Edson) Fachin no STF, então seria um orgulho ter o Sérgio Moro lá”, pregou.

Wandscheer afirmou que Moro não só é habilitado para a vaga, como pode influenciar decisões por seu conhecimento sobre as investigações da Operação Lava Jato, ainda que não possa julgar todo o processo como ministro. “O Brasil não vai viver só de Lava Jato”, declarou.

Para o deputado, a promoção de Moro abriria espaço para outros juízes paranaenses assumirem a condução da investigação sobre o maior esquema de corrupção no País.