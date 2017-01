Cotação Boi Gordo no estado do Paraná em 23/01

Indicador do preço da arroba do boi gordo para o estado do Paraná apresentou queda de 0,45% em relação à quinta-feira, 19 de janeiro de 2017, fechando em R$ 151,40 na sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. O preço da vaca gorda teve queda de 0,44% em relação à quinta-feira, 19 de janeiro de 2017, fechando em R$ 141,66.

Confira:

Cotação Semanal (13/01/2017 a 20/01/2017)

Considerando a variação semanal (entre os dias 13/01/2017 a 20/01/2017), o Indicador do Preço da arroba do Boi Gordo LAPBOV/UFPR teve queda de 0,24% e o preço da vaca gorda queda de 0,38%.

*Preços à vista e livre de CESSR (Ex-Funrural)

Fonte:Laboratório de Pesquisas em Bovinocultura/LAPBOV/UFPR