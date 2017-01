Foi divulgado pela Comissão Especial de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Pinhão o Edital de nº 001/2017 que convoca os classificados para o cargo de Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas Pesadas para prestarem a prova prática no próximo domingo dia 22 de janeiro no Parque Coronel Lustosa com fechamento do portão às 07h45min.

Confira o Edital:

Convocação de Prova Prática