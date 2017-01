TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO: Prefeito Odir se manifesta nas redes sociais

Após as discussões que estão acontecendo nos últimos dias sobre o transporte universitário no município de Pinhão o prefeito Odir Gotardo (PT), se manifestou em seu perfil no Facebook no final da tarde de sexta-feira, 13 de janeiro.

Confira a manifestação do prefeito Odir:

Sobre o transporte Universitário;

Tenho ouvido muitas referencias sobre a situação do transporte universitário, desta forma resolvi ponderar algumas coisas sobre a questão.

Estamos ainda iniciando a gestão completando hoje 12 dias de trabalho. Neste tempo encontramos muitas situações que tem nos desafiados para decisões muito relevantes, dentre elas a questão posta. Iniciamos as conversar internas levantando a possibilidade orçamentária do Município. Concluímos que não possuímos condições de subsidiar integralmente o transporte universitário sem deixar de atender outras demandas da educação básica. Convocamos a Associação dos estudantes, que por sua vez compareceu á reunião com mais de 20 pessoas que seriam representantes dos ônibus. Nesta oportunidade apresentamos a proposta de subsidiar 50% do custo. Estimamos o custo diário feito com a frota própria em R$ 8.00(oito reais). Com o subsidio resultaria o valor de R$ 4.00(quatro reais) por usuário dia. Quem utilizar 22 dias por mês pagaria R$ 88,00(oitenta e oito reais) de CUSTO MÁXIMO. Comunicamos também que deveríamos fazer um cadastro de cada estudante para saber sobre a capacidade financeira de cada um para apurar eventual incapacidade de pagamento para tratar de resolver de forma diferenciada. A forma poderia ir da isenção até a contrapartida por prestação de algum serviço compatível com a capacidade técnica ou do conhecimento e disponibilidade de tempo de cada pessoas. ESTA FOI A PROPOSTA APRESENTADA. Nós não fomos convidados para participarmos de nenhuma discussão mas ficamos sabendo da realização de reunião na Câmara. Porém, qualquer coisa diferente disso é especulação. COMO ATÉ ESTE MOMENTO não fomos convidados pelos estudantes, aproveito para CONVIDAR TODOS OS USUÁRIOS E INTERESSADOS DO REFERIDO TRANSPORTE PARA uma reunião terça feira que vem dia 17 de janeiro ás 19 horas, na câmara de Vereadores para tratarmos deste importante assunto.