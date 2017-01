Reajuste Salarial: Funcionalismo municipal aprova proposta do executivo

O funcionalismo público municipal de Pinhão, em assembleia geral extraordinária neste sábado, 14, na sede do Sifumpi, aprovou a proposta do executivo que propõem o repasse das perdas, ou seja, apenas o reajuste salarial, sem o aumento real, mas com previsão para dar esse aumento no segundo semestre. Manter uma comissão para acompanhar e monitorar a situação econômica do município. Após discutido e aprovado pelo legislativo em sessão extraordinária, o reajuste deve ser incluído na folha de janeiro.

