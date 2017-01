Vereadores se reúnem com universitários

Reunião dos universitários com os vereadores para discutir o transporte universitário (Foto:Naor Coelho/Fatos do Iguaçu)

Os vereadores Alexandro Camargo e Alain Cesar de Abreu do PRP, Jerson Costa Antunes (PP), Luciano Padilha (PSC), Rodrigo Dellê Lima (PPS), e os vereadores do PSD Letícia Martins, Sebastião Rodrigues Bastos, Luzyanna Rocha Tavares, e Osvaldeci Lima, o Cunha, convidaram os universitários que utilizam transporte universitário para conversarem sobre a proposta da administração de subsidiar cinquenta por cento das despesas diárias com o translado dos universitários.

A reunião que aconteceu às 9h na Câmara Municipal de Pinhão nesta quinta-feira, 11 de janeiro, foi aberta pelo vereador Jerson Costa, que deixou o microfone livre a quem quisesse se manifestar. Os vereadores se colocaram ao lado dos acadêmicos pela luta de se manter a gratuidade do transporte. Também acadêmicos se posicionaram dizendo não haver compreendido bem a proposta, e fazendo indagações como: Quem vai de manhã e à tarde, vai pagar duas vezes? Para aonde vai o dinheiro que não vai ser mais investido no transporte universitário? Quem vai menos dias pagará o mesmo valor? Quem fará a cobrança? Como será feita está cobrança? Da base do governo estava o vereador Lindomar Paulo do Nascimento, (PT), que expôs os pontos principais da proposta e respondeu algumas dúvidas dos acadêmicos, mas deixou claro que estava ali como vereador e não poderia responder a todas as questões. O atual presidente da Associação dos Universitários de Pinhão, (AUP), Isis da Silva, explicou que a associação estava desativada desde 2009, e que era necessário reeleger uma nova diretoria. Propôs que na segunda-feira, 16 de janeiro fosse marcada a assembleia para discutir a proposta da administração e eleger a nova diretoria que foi aceita, ficando marcada para as 20h, na Câmara Municipal. O vereador Luciano Padilha fez algumas ponderações sobre a reativação da associação, e diante da nova indagação eles resolveram manter a assembleia, mas não reativar a associação e nem eleger uma nova diretoria.

Ao encerrar vereadora Luzyanna disse que estavam ali para dar apoio e ajudar em tudo que for preciso, mas que a legitimidade da luta era dos universitários e que ela considera importante os universitários terem sua associação organizada.

Após vários pontos discutidos pelos vereadores e acadêmicos ficou decidido que no dia 16 às 19h a administração deverá apresentar uma proposta por escrito com todos os detalhes, que os universitários terão um momento exclusivo deles, sem a presença do executivo e do legislativo, e que se achassem necessário ouvirão as lideranças políticas. Que os que estavam ali se mobilizarão para trazer o máximo possível de universitários para a assembleia, que uma comissão de seis universitários organizara assembleia e que os universitários que haviam comparecido à aquela reunião diziam não à proposta da Prefeitura de subsidiar apenas cinquenta por cento do transporte universitário.