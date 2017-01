Sebastião Campos realiza encontro com funcionários

Prefeito Sebastião Campos de Reserva do Iguaçu realiza reunião com funcionários (Foto: Naor Coelho/Fatos do Iguaçu)

Durante o encontro o prefeito anunciou o nome da secretária de Assistência Social

Reserva do Iguaçu: Primeiro ato administrativo do prefeito de Reserva do Iguaçu, Sebastião Campos (PMDB), foi uma reunião com os funcionários municipais na Câmara Municipal na manhã desta segunda-feira, 02 de janeiro.

Sebastião abriu a reunião, “Quero agradecer a oportunidade de ser colega de trabalho de vocês nesses próximos quatro anos, a grande maioria já fomos grandes companheiros de trabalho”.

Explicou que como não houve a transição, e eles não têm a real situação do município, pediu paciência aos funcionários, inclusive neste momento apenas os professores terão férias, “Cada secretário, no período da tarde, fará uma reunião em sua secretaria para levantar a real situação de cada setor e vocês funcionários são muito importantes nesse momento e de acordo com a situação de cada setor, mais alguns funcionários poderão tirar férias”.

O prefeito anunciou o nome da secretária de Assistência, Social Monica Beatriz, e apresentou os secretários aos funcionários e alguns chefes de setor como do Transporte Escolar e de Recursos Humanos e Contabilidade.

Ele abriu espaço para perguntas dos funcionários e a resposta que os funcionários, esperavam ansiosamente é quando seriam pagos os salários do mês de dezembro, “Não temos como fazer uma previsão, mas o pagamento dos funcionários, mais que ser uma exigência legal é um direito de quem trabalha e essa será a nossa prioridade, pagar vocês”.

O vice-prefeito, Paulo Sérgio Nunes (PDT), expôs a gravidade da situação que eles estão assumindo, mas que confiava na competência do Sebastião, “Por mais difícil que a situação esteja, sabemos que o Sebastião é um homem de bem e de muita competência, é capaz, por isso está aqui de novo e nós, juntos com vocês, com cada um em seu setor, tenho certeza, tem muita competência e que pensam no bem do município e com a graça de Deus, vamos conseguir levar Reserva do Iguaçu ao crescimento”.

Encerrou a reunião, convidando para um café da manhã e pedindo a ajuda de todos “Como colega de trabalho, eu o Paulo e os nove vereadores estamos aqui com vocês, funcionários efetivos, pedindo que nos ajudem, não temos a partir de hoje, grupos políticos, somos agora a equipe da prefeitura buscando fazer o melhor para as pessoas, preciso de vocês, conto com vocês, com a dedicação de todos, atendimento com agilidade e atencioso a quem nos procura, nos diversos setores”.

Confira algumas fotos do encontro: (Fotos:Naor Coelho/Fatos do Iguaçu)