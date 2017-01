Juarez Pinto é o presidente da Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu

o presidente eleito do legislativo reservense faz seu primeiro discurso (Foto:Naor Coelho/Fatos do Iguaçu)

Após a posse do prefeito Sebastião Campos (PMDB) e do seu vice Paulo Sérgio Nunes (PDT), os vereadores eleitos de Reserva do Iguaçu se reuniram para elegerem a Mesa Diretora que comandará o legislativo no biênio 2017/2018. Foram inscritas duas chapas e a vencedora foi a de nº01, que tinha como presidente Juarez Aramis Senoski Pinto (PTB), vice-presidente Clairton Pedrozo de Quadros (PT), primeiro secretário Antonio Ventura Mendes (PMDB) e segundo secretário Edison de Oliveira Soares (PMDB) o Neguito.

Com a eleição de Juarez para a presidência, o prefeito Sebastião Campos passou a ter maioria, com cinco vereadores em sua base de apoio.

