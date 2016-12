Está chegando 2017

Que venha cheio de sonhos…

Pois estamos cheios de energia, garra e confiança para realizarmos e conquistarmos muito no novo ano.

Que venha cheio de esperança…

Porque nós estamos a caminho para fazer e acontecer, lutar e vencer.

Que venha cheio de crença…

Porque cremos que é possível fazer, modificar, transformar.

Venha repleto de encontros…Porque vamos nos encontrar muito com a alegria, o sucesso, as vitorias.

Venha repleto da alegria…

Do reencontro, do abraço amigo, do aconchego do lar, do nascimento, da redescoberta, do amor

Com muito estar…

Porque estaremos junto dos filhos, dos pais, dos avós, dos compadres, amigos, primos, dedicando tempo, demonstrando afeto e carinho

Venha com muita disposição…

Porque nós estamos com toda a disposição para viver cada instante, momento, segundos de 2017 em toda sua intensidade, amando, orando, cantando, trabalhando, registrando historias, fatos, notícias e vivendo muito intensamente cada dia dele com vocês, leitores amigos do Fatos do Iguaçu.