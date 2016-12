RESERVA DO IGUAÇU: Solenidade de posse de Sebastião Campos e Paulo Sérgio começa às 9 horas

A solenidade da posse dos eleitos nas eleições de outubro no município de Reserva do Iguaçu será realizada na Câmara Municipal, com inicio às 9 horas de domingo 1º de janeiro, com a seguinte programação:

09h00 – Instalação da legislatura 2017/2020 que será conduzida pelo vereador

mais votado, Emerson Semchechen (SD) o Emersinho;

09h30 – Culto Ecumênico

10h00 – Sessão solene de posse do prefeito eleito Sebastião Campos (PMDB)

e do vice-prefeito Paulo Sérgio Nunes (PDT);

11h00 – Eleição da Mesa Diretora do legislativo para o biênio 2017/2018.