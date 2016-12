PINHÃO: Sessão Solene de Posse dos eleitos começa às 8 horas

Eleitos em Pinhão na solenidade de diplomação. Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu

No sábado, 31 de dezembro, às 15 horas, sessão preparatória e às 19 horas Missa dos eleitos na Igreja Matriz

A Sessão Solene de Posse dos Vereadores, Vereadoras,Vice-Prefeito e Prefeito, eleitos em 02 de outubro de 2016 tem inicio às 8 horas na Câmara Municipal e será presidida pelo vereador Luiz Hamilton Kitcki (PT), que foi o mais votado, com 739 votos.

Após declarar aberta a sessão, o presidente convida um dos vereadores para desempenhar a função de secretário, que passa a fazer a chamada dos eleitos para ocuparem seus lugares na bancada dos Vereadores.

Em seguida, a execução do Hino Nacional Brasileiro, que será interpretado pelas professoras Nédia Amaral, Marilde Amaral e pelo vice-prefeito eleito, Beraldo Amaral (PMDB).

O Reverendo Ebenézer Souza Soares, da Igreja Presbiteriana de Pinhão, representado o CONIC (Conselho Nacional das Igrejas Cristãs), fará o momento ecumênico, após, os vereadores eleitos vão até a Tribuna prestarem o Juramento, em seguida, são declarados empossados pelo presidente para a Legislatura 2017 a 2020.

Posse do Prefeito e Vice-Prefeito

Depois de empossados os vereadores, o presidente dá inicio à solenidade de posse do prefeito e vice-prefeito, Odir Antonio Gotardo e Beraldo Nunes do Amaral, eleitos pela Coligação “Unidos pela Renovação”, com 7.462 votos.

O presidente convida dois vereadores para conduzirem o prefeito eleito e o vice até a bancada junto aos vereadores que, em seguida vão até a Tribuna para o juramento.

Discursos na Tribuna

Cada um dos empossados terão três minutos para realização de seus discursos. Após o uso da Tribuna começam os trabalhos para eleição da Mesa Diretora para o biênio 2017/2018.

Prefeitura Municipal

Após empossados no legislativo, o prefeito Odir Gotardo (PT) e o vice-prefeito Beraldo Amaral se dirigem até o Paço Municipal onde serão recebidos pelo ex-prefeito Dirceu José de Oliveira (PSD), que fará a entrega da documentação e das chaves.