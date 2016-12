Quando 2016 começou, eu queria fazer algumas coisas, dentre elas, escrever três textos por semana, fazer abdominais todos os dias e não dormir sem tomar banho.

É, eu precisava fazer da escrita continuada um hábito.

Queria ter uma barriga trabalhada, como aquelas que a gente vê na televisão.

E, sim, precisava abandonar o terrível hábito de chegar à casa e ficar enrolando e depois me jogar na cama com a roupa do dia.

Ocorreram algumas conquistas nas três áreas.

Bem, os textos.

Menino do céu, você não tem ideia do quanto foi complicado!

Algumas vezes, aliás, muitas vezes, quando me sentava aqui para escrever, já passava do meio da noite.

E era uma luta.

Eu dormia enquanto digitava.

Outras vezes, tinha que deitar ali no tapete, dormir um sono com a luz na cara para depois continuar.

Em alguns dias, a inspiração era zero e eu pensava: por que mesmo inventei de escrever?

Mas, quando o desanimo vinha, eu pensava: em algum lugar, alguém espera pelo meu texto amanhã cedo.

Não! Nunca ninguém me falou isso.

Talvez não exista um alguém, mas confesso que esse “amigo imaginário” me ajudou a continuar.

Por isso, foram três por semana sim!

As abdominais fizeram parte da minha rotina por alguns meses, poucos confesso, e foram delicadamente abandonadas e colocadas no esquecimento.

Quanto a não dormir sem tomar banho , bem, eu me comportei.

É certo que, ao menos umas 5 vezes, não fiz o que devia.

Quanto aos textos…

Então, agora, que um deu certo, um meio certo e o outro, coitado, errado inteiro, é hora de recomeçar!

Daqui a pouco, bem pouco, começa mais um ciclo onde terei a chance de novos textos, outras abdominais, novas noites perfumadas.

Um novo ciclo, um novo ano, são tantas chances que faz o olho brilhar só em pensar.

Por isso, como quero para mim, desejo a você, nesse novo, tudo novo, novos propósitos, velhos sonhos de roupa nova, mas, principalmente, novas atitudes.

Seja você novo nesse ano que está chegando, novo e na melhor versão!

Feliz última sexta-feira de 2016.

