Câmara Municipal: Hoje tem Sessão Extraordinária

Câmara Municipal de Pinhão (Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu)

O presidente do legislativo pinhãoense Osvaldo Lupepsa (PSD), convocou os vereadores para uma sessão extraordinária nesta sexta-feira 30 dezembro às 16 horas no Plenário Mario Evaldo Morski para discutirem e votarem sete projetos de lei.

Sendo dois de autoria do legislativo que tratam de denominação de ruas e outros cinco do executivo.

Nesta sessão será votada a revogação da Lei que teve grande repercussão quando foi aprovado em 2013 que autorizava o município a abrir mão de 50% do ICMS gerado pela Usina de Foz do Areia para Bituruna.

Também está em pauta o reajuste salarial dos Servidores Públicos Municipais e a renovação do contrato com o hospital Santa Cruz que já foi negociado com a nova gestão que assume dia 1º de janeiro e terá uma correção de 15%.

Confira a pauta emitida pelo legislativo:

sessao-extraordinaria-122016