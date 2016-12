Eleições 2016:Sebastião Campos e Paulo Sérgio são diplomados

Na tarde de hoje, (28), no Fórum Eleitoral em Pinhão, lotado de reservenses e muitos pinhaõenses, a juíza eleitoral em exercício, Daniana Schneider, diplomou o prefeito eleito de Reserva de Iguaçu, Sebastião Campos e seu vice, Paulo Sergio Nunes e explicou que a diplomação acontecia nesta data em respeito à decisão do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), que deferiu o registro de suas candidaturas.

O clima era de muita emoção para os diplomados e para o público que acompanhava. A Dra Daniana declarou que: “com serenidade e esperança assinava os diplomas dos eleitos, pois foram os escolhidos dos eleitores. Que os senhores possam exercer essa função com firmeza, retidão em prol do bem de todos os reservenses, que suas condutas sejam baseadas na legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência”.

Ao ser chamado para ser diplomado Sebastião Campos foi recebido com uma calorosa salva de palmas e ao fazer o seu pronunciamento demonstrou toda a sua emoção deixando as lágrimas rolarem. Quebrando o protocolo, agradeceu e homenageou os advogados Carlos Alessandro Machado, Zuleica Aparecida dos Santos Roveda e Luís Paulo Zolandek pelos seus trabalhos junto à justiça, que levou ao resultado vivido naquele momento pedindo uma salva de palmas.

Agradeceu ao povo reservense, que mais uma vez lhe deu a honra de ser prefeito de Reserva do Iguaçu, ao vice por ter sempre a palavra certa para os momentos difíceis, e que sabe que a parceria deles será excelente.

“Depois de uma longa batalha judicial tivemos a honra de a Justiça Eleitoral reconhecer, que não havia porque não validar os votos do povo de Reserva do Iguaçu. Hoje com muita honra eu devolvo à minha família o meu nome que tanto zelo, que meus pais me ensinaram a honrar, e digo que, nem o Paulo nem o Sebastião são fichas sujas, vou ficar com uma cópia desse diploma, o original quero entregar aos meus pais. E Reserva do Iguaçu com certeza agora poderá ser livre, poderá expressar sua voz e vamos fazer um trabalho de dedicação e dentro da retidão e democracia para todos e principalmente para os que mais precisam do poder público.