DIA DO MECÂNICO: Sagüi, 60 anos de experiência

No Brasil, mais de 700 mil pessoas são mecânicos em cerca de 90 mil oficinas, e no dia 20 de dezembro, comemorou-se o Dia do Mecânico. São eles os verdadeiros médicos de nossos carros. São eles que nos dão segurança para nos locomover para o lazer, trabalho e voltar para casa.

Além dos carros de pequeno porte, o mecânico cuida da manutenção de motocicletas e pode ser mecânico da pesada, que lida com motores a diesel, caminhões. Um automóvel é um verdadeiro quebra cabeças com peças de todos os tamanhos e cada uma com sua função especifica dentro deste complexo meio de locomoção, o carro. Desmontar, reparar, substituir, ajustar e lubrificar o motor e peças anexas, freios, direção, suspensão, tudo para assegurar condições de funcionamento segura aos motoristas e passageiros.

Os mecânicos são responsáveis pela manutenção de 80% da frota circulante, ou seja, 32, 5 milhões de carros, e a data não poderia passar em branco, o jornal Fatos do Iguaçu por sugestão da Betto’s Auto Peças ouviu um pouco da história de um dos mecânicos mais antigos de Pinhão.

Entre radiadores, bomba d’agua, ventoinha, cabeçote, pistão, parafusos e chaves de fendas, o mecânico Adão Carlos Fagundes de Almeida, popularmente conhecido como Sagüi, hoje com 76 anos, contou um pouco sobre a profissão que exerce há mais de 60 anos. Torcedor do Flamengo e do Atlético Paranaense, é casado com Marlene Sales de Almeida, pai de Elisangela, Eliane e Elton e avô de Paola, Bruna, Bárbara, Emily, Elton Junior e Arthur.

O COMEÇO

Sagüi tem sua oficina mecânica desde 1986 no mesmo lugar, na rua XV de Novembro. Nestes 40 anos já atendeu um incontável número de clientes. Mas a opção em possuir seu próprio negócio foi uma ‘consequência da vida’, como ele mesmo contou. “Sou de Foz do Iguaçu e vim para Pinhão em 1974 trabalhar como fiscal de obras na geração e manutenção durante a construção da Usina Bento Munhoz da Rocha Neto, era funcionário da Copel. Mas sempre tive oficina mecânica e trabalhava nesse ramo nas horas de folga. Em 1986 resolvi me desligar da Copel e ficar somete com a oficina”.

FIDELIDADE

Até 1994 a empresa prestava serviço em automóveis de linha leve e pesada, depois passou trabalhar somente com veículos pequenos. Sagüi garante que o atendimento e a confiança de seus clientes são seu diferencial. “Procuramos atender bem, somos atenciosos e honestos. Realizamos o serviço e garantimos que ficará ótimo. Temos clientes que estão conosco desde o começo, a família Proença Camargo é uma delas. Atendemos muitas pessoas do interior. Alguns clientes chegam aqui mencionando que são netos de fulano ou filhos de ciclano, que indicaram a nossa oficina. Ou ainda que nos conhecem desde que o avô ou o pai traziam seus carros e caminhões para fazermos os devidos reparos e eles vinham junto. As mulheres também são um número significativo, elas quebraram o preconceito e vem para as oficinas mecânicas em busca de um bom serviço em seus veículos”.

E também teve muitos colaboradores, que hoje tem seu próprio negócio, mas foi em sua oficina que lhes foi dada a oportunidade do primeiro emprego. Alguns estão em ramos próximos como transportes ou no comercio de peças automotivas. Dois ou três possuem sua própria oficina.

Qualificação

Nestes 42 anos em Pinhão, Sagüi mencionou que muita coisa mudou, a cidade cresceu, a população aumentou e a frota de veículos também. Os carros de hoje tem uma maior tecnologia em comparação aos carros de antigamente. “Temos que acompanhar esta tecnologia e aprender sempre, estar constantemente bem informado. No passado fui instrutor de mecânica pelo SENAI aqui em Pinhão, formando duas turmas de mecânica em geral. Hoje contamos com cursos, que a empresa Betto’s Auto Peças nos oferece. Ele, o Beto, é um grande empresário, os outros deste setor são bons, mas ele sobressai. Sei que dia 20 de dezembro é o dia do Mecânico e ele faz questão de comemorar a data conosco. Todas as vezes que houve uma celebração, compareci. Os cursos que a empresa nos proporciona nos abre a mente, nos ensina e nos deixa preparados”.

Natal

A pescaria é seu grande hobby, mas prefere ir sozinho ou na companhia das netas, porém, como um bom profissional, Sagüi está sempre pronto para atender um cliente seja a hora ou o dia, independente de ser um dia normal de trabalho, um domingo ou um feriado. “Já atendi muitas pessoas em pleno domingo e até em feriados. Eles precisam de nossos serviços, tem pessoas que estão a passeio e tem que retornar, não podem esperar até que a oficina abra suas portas na segunda-feira”, frisou. E muito atenta, a esposa confessa. “Nem no Natal ele deixa de atender, já aconteceu de estarmos aqui todos reunidos à mesa e durante o almoço uma pessoa chegar com problemas mecânicos. Adão empurrou o prato, deixou de lado a família e foi atender o cliente”. E ele se defende. “O rapaz era de fora, precisava dos meus serviços, não podia deixá-lo na mão. Fui atendê-lo”.

Apesar de estar há décadas no ramo, Sagüi não pretende parar, mas acredita que seu filho Elton, dará continuidade ao seu trabalho. “Creio que sou o mecânico mais velho em atividade aqui em Pinhão, não pretendo parar tão cedo. E minha maior recompensa é a satisfação de um cliente com o serviço que prestamos a ele”.