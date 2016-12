RESERVA DO IGUAÇU: Sebastião Campos anuncia secretariado

“O que me manteve confiante que daria tudo certo foi que eu acredito na justiça”

Sebastião Campos e Paulo Sérgio foram eleitos para o cargo de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, no pleito eleitoral de 2016 para o Município de Reserva do Iguaçu. Contudo, a situação ficou indefinida pelo fato de ambos sofrerem impugnações eleitorais, que acabaram sendo julgadas procedentes pela Justiça Eleitoral. Os candidatos vitoriosos nas urnas em outubro recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral, cujo Recurso Especial estava pendente de julgamento definitivo.

Após setenta e cinco dias de angustiante espera, Sebastião Campos e Paulo Sergio tiveram suas candidaturas deferidas pelo Superior Tribunal Eleitoral no domingo dia 18. E a diplomação foi marcada para o dia 28 de dezembro, próxima quarta-feira, às 14h, no Fórum Eleitoral de Pinhão.

Sebastião concedeu uma entrevista ao Fatos do Iguaçu e falou desse período de indefinição que ele e o seu vice Paulo Sergio viveram, e do expressivo resultado que obtiveram nas urnas.

A entrevista começou sobre as eleições, sobre o que levou mais de cinquenta por cento dos reservenses votarem neles e Sebastião, respondeu de imediato, “Mostra que a população não esqueceu o bom trabalho que foi feito no passado, quando fui prefeito de 2005 a 2012”.

Como foi para ele ter esse resultado expressivo nas urnas e ter que aguardar o parecer da justiça eleitoral, Sebastião foi contundente, “Foi muito angustiante, pois mais que a questão eleitoral, existia a questão moral. Pois pior do que não conseguir se eleger é a dúvida que ficaria para as pessoas, para a população, porque a justiça eleitoral não reconheceu o resultado da eleição. Graças a Deus, o TSE – Tribunal Superior Eleitoral, estudou a fundo o processo e verificou que não havia motivos para indeferir a nossa candidatura, nem a minha, nem a do nosso vice Paulo Sergio”.

Falou da espera e da confiança que sempre manteve, que o resultado seria favorável a eles. “O que me manteve confiante que daria tudo certo, foi que eu acredito na justiça e seria muito injusto se fosse um resultado diferente. Pois mesmo com toda a perseguição política, abuso de poder do adversário, difamação, concorri sob a forte campanha dos que estão no poder, como o “inelegível”, os adversários mandaram fazer adesivos e distribuíram para a população com os seguintes dizeres: “não vote em candidato inelegível”. Mas a população reservense me conhece, e mesmo assim, me deu um voto de confiança, acreditou em mim, no nosso grupo, fazendo-nos ainda o prefeito mais votado da história de Reserva do Iguaçu”.

Sebastião falou sobre o que representa para ele poder tomar posse dia primeiro de janeiro como prefeito de Reserva do Iguaçu, “Um grande desafio. Responsabilidade e o sonho de poder interferir na vida das pessoas do meu município, especialmente daqueles que mais precisam do serviço público”,

Sobre o que os reservense podem esperar da sua administração, Sebastião foi bem direto, “Eles podem esperar muito trabalho, muita dedicação e muitas realizações. Vamos recuperar o crédito, a imagem do nosso município, que hoje não está nada bem. Vamos priorizar inicialmente a saúde, estradas, educação e agricultura. Não tenho dúvida que teremos um município muito melhor para os próximos quatro anos.

Conheça a equipe de secretários que ajudará Sebastião Campos a governar Reserva do Iguaçu a partir do dia 1º de janeiro de 2017:

Até o fechamento da edição na quinta-feira,22/12 não havia sido definido a secretária de Assistência Social

Secretária de Industria e Comercio:

Juliana Sydor, formada em Administração pública, pós graduada em Gestão estratégica de negócios, consultora credenciada do SEBRAE na gestão de orientação empresarial.

Secretário de Agricultura:

Romildo de Oliveira – Técnico em agropecuária, atua há 18 anos na ATER, assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar.

Secretária de meio Ambiente:

Suzana Andria – Formada em Gestão Ambiental, técnica em agropecuária e pós graduada em educação do campo.

Secretário de Administração:

Carlos Alessandro Machado – advogado, pós graduado em Direito Constitucional, foi assessor jurídico dos municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu.

Secretário de Esportes:

Jeferson Varnier – Técnico Agrícola, acadêmico em Engenharia Civil

Secretário de Finanças:

João Fernandes Nunes Felix – Formado em Administração com ênfase em agronegócio e cooperativismo. Especialização em MBA.

Secretário de Obras:

José Luis Nunes – Empresário e agropecuarista.

Secretário de saúde:

Leonildo Peretto já atuou nas secretarias de administração e saúde como secretário,

Secretária de Educação:

Rosilda Bueno de Freitas – Pedagoga, pós graduada em gestão escolar

Chefe de Gabinete:

Cleverson Mendes – técnico em Agropecuária