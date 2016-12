Deputado federal Assis do Couto, se reuniu com novo secretariado

Foi no Cantinho da Cidadania o encontro do deputado federal do PDT Assis do Couto, com os futuros secretários da nova administração do município de Pinhão, na manhã desta segunda-feira, 26 de dezembro. O deputado tem uma longa trajetória no PT, há pouco tempo decidiu ir para o PDT enquanto no PT sempre manteve laços estreitos com o Pinhão.

Assis colocou que a sua ligação com o Pinhão e com o prefeito eleito Odir Gotardo (PT), é muito antiga, “Conheço o Pinhão desde época da Afatrup, tempos difíceis e o Odir também dessa época, seus posicionamentos, sua firmeza e determinação e o querer do bem coletivo são suas marcas. Pinhão ganhou muito o elegendo, nesses tempos de crise, porque ele tem competência para enfrentar as dificuldades. Nossa ideia é continuar trabalhando para o município, até porque sempre fomos respeitado e muito bem votado aqui.”

No encontro o deputado fez algumas analises e conversou sobre emendas parlamentares, para a saúde e para a agricultura. O futuro secretário de saúde e vice-prefeito eleito Beraldo Amaral (PMDB), falou que conhece e reconhece o bom trabalho que o deputado tem realizado, “Nós estamos de braços abertos deputado para receber suas emendas e discutir alguns pontos da agricultura e mesmo da saúde com o senhor, independentemente de partido queremos junto de nós pessoas que pense no coletivo e no bem estar de todos, somos sabedores do seu bom trabalho, o senhor é bem-vindo junto a esse grupo”.