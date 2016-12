Viver o Natal é comemorar o milagre do nascimento de Jesus Cristo, é renovar a fé e a esperança em si, no outro e na vida.

É sentir o valor da família, é desejar as bênçãos do Pai para que reine a alegria, paz, união e o amor nas famílias.

É tempo de amor e de renovação de sentimentos, pensamentos.

É tempo de refletir sobre os preconceitos e mágoas que cada um traz dentro de sí e perguntar-se, se de fato vale a pena guarda-los ou se é mais saudável supera-los.

É tempo de se perdoar, de ser perdoado e de perdoar.

É tempo de receber a boa nova que o Cristo traz, colocá-la no coração.

É tempo de vivenciar a verdadeira caridade, a que é feita com o coração e no simples gesto de estar com o outro, de ouvi-lo, de dar-lhe o abraço há tanto esperado.

É tempo de aprender que o Cristo traz um jeito novo de viver e muita alegria.

Um jeito de viver que tem a base no amor, que a expressão maior desse amor é a caridade. A caridade de olhar o outro como ele é, com suas qualidades e defeitos e ama-lo pelo simples fato dele existir.

Um jeito que reconhece que os homens são falhos, que erram, mas que o perdão é o reencontro, é a superação das falhas e o caminho que conduz ao Pai.

Um jeito que chega no natal com o Cristo, e que o menino Jesus espera e vela, que seja vivido em todos os 365 dias de 2017.