Um natal natalino

É natal outra vez, correria desenfreada por presentes, para os pais, para os filhos, avós e outros. A ceia, é outra preocupação, quem vem? Onde será? Assim muitos estão se preparando para o natal. Outros, se preparam para viajar, e outros, para receber parentes e afins. É uma data de encontros e reencontros. Agora o que não podemos esquecer jamais é de reafirmarmos e refletirmos sobre o verdadeiro sentido do natal – Jesus veio a este mundo. O maior e melhor presente do natal é saber e crer que Jesus – a boa nova de grande alegria, veio. Há algumas controvérsias em relação a data do nascimento de Jesus, mas isso não afeta o propósito principal – JESUS VEIO. O fato de termos uma data, é para trazermos sempre a nossa memória, que Jesus, veio a este mundo, ser o presente de salvação, paz, perdão, e muito mais. Talvez, o que muitas famílias precisam neste natal, é de Jesus mesmo. Vemos lares marcados por conflitos, relacionamentos destituídos de afetos, famílias onde o ter é mais importante do que pessoas. Esses lares precisam o verdadeiro sentido do natal – JESUS. É claro que, a presença, os afetos, o juntos, é mais importante do que presentes. Os presentes podem demonstrar afeto, mas não podem comprar afeto; podem demonstrar alegria, mas não a compram. Portanto, que este natal seja bem natalino, e Jesus, esteja presente na tua vida, família e tudo mais.

Rev Sandro Carvalho Rodrigues – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão