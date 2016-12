Nova gestão renova contrato com Hospital Santa Cruz

O vice-prefeito eleito, Beraldo Amaral (PMDB), que será o secretário de Saúde na nova administração, contou ao Fatos do Iguaçu que após três dias de muita conversa, o contrato com o hospital foi renovado. O Hospital Santa Cruz havia solicitado 35% de reajuste no repasse que hoje a prefeitura faz ao hospital para continuar realizando o atendimento à comunidade no que se refere à emergência e urgência no horário do plantão. A nova gestão ofertou 12% e após negociações fecharam em 15% o reajuste no contrato, segundo o futuro secretário esse contrato é um “plus”. “Como o hospital é conveniado com o SUS, ele tem que atender urgência e emergência, esse contrato é um digamos “plus” que a prefeitura paga ao hospital, porque se sabe das dificuldades, mas vamos cobrar qualidade no atendimento”.